سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة حال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

هدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة الاسرائيلية في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة، والتي تتضمّن وقف الحرب، في الوقت الذي يدعو هو إلى مواصلتها بهدف "القضاء على حماس بشكل نهائي".

وقال سموتريتش، في تصريحات لإذاعة كان، إنّ "صفقة تبادل الأسرى مع حماس هي خطأ كبير"، واعتبر ما حصل بمثابة رسالة مفادها أنّ "من يريد إخضاع إسرائيل ليس بحاجة إلى صواريخ أو برنامج نووي"، بحسب ما أوردته وكالة معا الفلسطينية.

وذكر سموتريتش، الذي صوّت ضد الصفقة في "الكابينت"، أنّ الصفقة الحالية هي ذاتها التي عُرضت في يوليو الماضي، مُعرباً عن مخاوفه من عودة قيادات حماس إلى شمال غزة حيث قال: "لا شيء يمنع محمد السنوار من العودة".

كما وجّه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، واصفاً سياساته بأنها "توجّه يساريّ تقدّميّ"، ومشدّداً على أنه "لا يمكن هزيمة حماس من دون السيطرة على غزة بالكامل".

وفيما يتعلّق بفترة ما قبل الحرب، أقرّ سموتريتش بمسئوليته عن "عدم تغيير سياسة الجيش خلال الأشهر العشرة التي سبقت الحرب"، مؤكّداً أنه كان عليه إسقاط الحكومة في وقت سابق، بسبب "تخاذلها في ردع حماس"، بحسب ما أوردته وكالة سما الفلسطينية.

وكان وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن استقالته، أمس، من حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، والذي وصفه بـ"المشين".