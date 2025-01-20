800 سائح يحلقون في سماء البر الغربي بالأقصر

شهد البر الغربي بالأقصر، اليوم الإثنين، إقلاع 27 رحلة بالون طائر أقلت 810 سياح من مختلف الجنسيات؛ للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأوضح مصدر مسئول، باتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه 27 رحلة بالون تابعة لمختلف الشركات العاملة خرجت في سماء مدينة القرنة بالبر الغربي اليوم، وعلى متنها 810 سياح، من بينهم جنسيات قادمة من مدينة الغردقة خاصة برحلات سفاري اليوم الواحد، وسط حالة من البهجة بين الأفواج السياحية التي تزور المحافظة حاليًا من شتى بقاع العالم.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن رحلات البالون بدأت في الانطلاق فجر اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، ومنها تعقيم كل البالونات واستخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، بجانب التزام كل رحلة من الرحلات بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران، وعدم تعدي الحدود الجغرافية المصرح بها.