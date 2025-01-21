روت أماني، والدة الطالبة راوية، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين ابنتيها والطالبة كارما في أحدى مدارس القاهرة الجديدة، قائلة إن ابنتها تعرضتا للظلم، مشددة أن فيديو كاميرات المدرسة يظهر الحقيقة كاملة.

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صبايا الخير» مع الإعلامية ريهام سعيد، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الإثنين: «جزء من فيديو الواقعة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دمّر نفسية بناتي وحياتنا كلها واتفضحنا، وأنا ابنتي طالبة متفوقة وتقدمت للدراسة في كلية الطب ومتفوقة دراسيا».

وأضافت: «كارما ليس من المفترض عليها أن تكون في المكان المخصص لطلاب المرحلة الثانوية، وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، إيه اللي جابها لمكان يخرج منه الأولاد؟».

وواصلت: «طلبت من ابنتي سارة -عمرها 13 عامًا- أن تحضر شقيقها، وفي الطريق قابلت كارما قالت لها لو سمحتِ ممكن أعدي، فنظرت إليها وقالت لها لفظا لن أستطيع أن أكرره، ثم ضربت ابنتي من الخلف بلمسة غير لائقة، سارة عيطت وقالت لأختها الكبيرة راوية، التي عادت وسألت كارما: ليه عملتي كدا؟ قالت لها أنا كلامي مش معاكي، قالت لها أختي الصغيرة وحابة أفهم إيه، فقامت كارما دفعت بنتي الكبيرة، بنتي نزلت يدها راحت مدت يدها على شعرها، والفيديو يؤكد كلامي».

وأشارت «أماني» إلى أن لديها أربعة أولاد في المدرسة، مضيفة أن «الفيديو الذي نشرته المدرسة أظهر الحقيقة كاملة، والحمد لله رب العالمين؛ إنه يوضح أن كارما هي من بدأت وشدت شعر ابنتي الكبرى وأوقعتها في الأرض، ولولا ظهور براءة بناتي لما أخلي سبيلهن».

وأوضحت أن «كارما كتبت في محضر تحقيق المدرسة الألفاظ التي قالتها لابنتي، وكانت ماشية على رجلها لا شعر ولا دم والفيديو يوضح، وكارما وراوية وقعتا أرضا بسبب احتشاد وهيصة الأولاد حولهم، وعندما أتت البنات وشدت كارما من على راوية قامت بضربها، وأنا رافضة تماما ذلك، مثلما أرفض تماما أن كارما تشتمهم بهذه الألفاظ».