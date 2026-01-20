محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى مواطني عدد من المناطق

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين؛ لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من قاطني أحياء الدقي وجنوب الجيزة، ومدن الحوامدية ومنشأة القناطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من الشكاوى، من بينها شكوى مواطن بحي الدقي لتضرره من أحد المطاعم لقيامه بفتح باب على مدخل العقار ووضع مواتير لشفط الأدخنة داخل المنور؛ ما تسبب في إزعاج للسكان.

وكلف المحافظ، رئيس حي الدقي، بالتنبيه على مالك المطعم بسرعة توفيق أوضاعه وتصحيح الأعمال المخالفة خلال 48 ساعة، وحال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وفي مدينة الحوامدية، بحث المحافظ، شكوى سكان شارع جمال عبد الناصر لتضررهم من قيام مالك العقار المجاور ومالك المطعم الكائن بالدور الأرضي بفتح باب خلفي وبناء حجرة خارجية مخالفة للرسومات الهندسية، ووضع الأفران والمدخنة الخاصة بالمحل ملاصقة لجدران عقار الشاكي؛ ما نتج عنه اشتعال بالجدران من قبل، بالإضافة إلى التضرر من وجود كشك مجاور يقوم بإشغال الطريق العام بالكراسي والترابيزات.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية بغلق المطعم محل الشكوى لإدارته نشاطًا دون ترخيص لحين توفيق أوضاعه؛ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، موجها بتوفير مكان بديل للكشك محل الشكوى، مع التنبيه عليه بالالتزام بالمساحة المخصصة له.

كما تناول اللقاء، عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى بحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة منشأة القناطر، إذ شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما وجه بأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي داخل المحافظة.



