مقتل امرأة في هجوم روسي بقنابل انزلاقية على مدينة خاركيف الأوكرانية

لقيت امرأة واحدة على الأقل حتفها خلال هجوم روسي بقنابل انزلاقية على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما كتب حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام.

وقال سينيهوبوف إن 11 شخصا أصيبوا أيضا في الهجوم، الذي تم بإسقاط ثلاث قنابل انزلاقية على حي يضم منازل منفصلة.

وخلال هذه الهجمات، تبقى الطائرات الروسية في مجالها الجوي، بينما تنزلق القنابل عشرات الكيلومترات إلى أهدافها.

وتقع خاركيف على بعد نحو 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية، وكانت هدفا متكررا للهجمات منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأضاف سينيهوبوف أن الجيش الروسي أطلق بالفعل أربعة صواريخ على منشأة بنية تحتية في المدينة خلال الليل.