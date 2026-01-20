التليفزيون السوري: الجيش يسيطر على مدينة الشدادي وسجنها في الحسكة

بسط الجيش العربي السوري، مساء اليوم الاثنين، سيطرته على مدينة الشدادي والسجن المتواجد بالمدينة في محافظة الحسكة، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية .

ونقلت الإخبارية عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري قولها مساء اليوم الاثنين ، إن الجيش سيطر على مدينة الشدادي وسجنها وبدأ فوراً عمليات تأمين المنطقة واعتقال عناصر داعش الفارين الذين أطلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سراحهم.

وسبق أن أعلنت هيئة العمليات ، في وقت سابق اليوم فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي ومحيطها، مع توجيه الوحدات العسكرية المنتشرة بإبلاغ الجهات المختصة عن أي عناصر فارّين من تنظيم داعش.

وأفادت هيئة العمليات بأن قسد، أطلقت سراح عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي، مشيرة إلى أن الجيش العربي السوري سيتدخل لتأمين السجن والمدينة.

وأكدت الهيئة أن القوات ستباشر عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن العناصر التي تم إطلاق سراحها، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحمل الجيش العربي السوري قسد كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي، مؤكداً أنه سيقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة.

من ناحية أخرى قال رامي عبد الرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، إن المعتقلين من داعش المحتجزين الآن في سجن الأقطان يمثلون مصدر قلق أمني خطير لأنه إذا هربوا فقد يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار شمال شرق سوريا.

وأضاف أن السجن، الذي يبعد نحو 2 كيلومتر عن مدينة الرقة، "لا يزال تحت سيطرة الفرقة 17 التابعة لقوات قسد ". ويخطط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لنقل جميع معتقلي داعش المحتجزين في الأقطان إلى مرافق في محافظة الحسكة، حسبما أفاد عبد الرحمن.