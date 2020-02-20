مهلة أسبوع لشركة مقاولات تأخرت عن تنفيذ الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

نائب وزير الإسكان يجتمع بالشركات واستشاري المشروع بموقع العمل

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الاجتماع الدوري الثالث مع شركات المقاولات المنفذة واستشاري مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال بارك»، اليوم، بموقع العمل للتأكد من سير الأعمال المختلفة طبقا للبرامج الزمنية المكثفة لإنهاء المشروع.

ومنح نائب وزير الإسكان إحدى شركات المقاولات المتأخرة في تنفيذ الأعمال المسندة إليها بالمشروع، أسبوعا كمهلة أخيرة، لتحقيق البرنامج الزمني المكثف للتنفيذ، كما تابع توريد المهمات، وأعداد العمال والمعدات بمواقع العمل المختلفة، ونسب تقدم الأعمال.

وأوضح «عباس» أن الاجتماع هو الثالث بموقع العمل تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بعقد اجتماع أسبوعي بموقع المشروع، بين مسؤولي الوزارة وشركات المقاولات واستشاري المشروع؛ لدفع معدلات التنفيذ وتذليل العقبات؛ وذلك بخلاف المتابعة اليومية من فريق العمل الخاص بمتابعة المشروع.

ومن جانبه، قال المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع يمتد بطول أكثر من 10 كيلومتر، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح خطاب أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً.

وأشار إلى أن القطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (الحديقة الإسلامية – الحديقة المغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم).

وتابع: والقطاع الثاني "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويعد مركزا رئيسيا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانا.

وأضاف أن القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم حوالي 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضي الترفيهي) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانا.

ويعقد وزير الإسكان اجتماعا دوريا مع شركات المقاولات المنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"؛ لمتابعة معدلات التنفيذ، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.