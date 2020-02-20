وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، تساؤل لعلي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، حول غلق الاستاد لعملية الصيانة.

وقال ميدو خلال استضافته في قناة أبوظبي الرياضية: «لماذا لم نسمع من قبل عن غلق ستاد ويمبلي أو أليانز أرينا؟ لماذا نرى هذا في مصر فقط؟».

ورد علي درويش على تساؤل ميدو:" سنكون مثل هذه الملاعب، الأمر ببساطة هو أن الملاعب في أوروبا لا تقم بزراعة «النجيلة» الصيفي، وهذه ستزرع مرة واحدة فقط وبعد ذلك يغلق الاستاد لمرة واحدة كل فصل شتاء لمدة أسبوعين".

وحكى ميدو تفاصيل دخول جماهير الأهلي والزمالك لستاد القاهرة في السنوات الماضية حينما كانت تقام المواجهة بين الفريقين في أحد أقدم الملاعب المصرية:" كان هناك مدخلين، جماهير الأهلي كانت تتجه من طريق صلاح سالم، والزمالك عن طريق الأوتوستراد، وكانوا لا يتقابلا مطلقا لا أثناء الدخول أو داخل ملعب اللقاء".

وأضاف نجم توتنهام السابق: «ستاد القاهرة هو أفضل ملعب يستوعب مباراة الأهلي والزمالك عن بقية الملاعب، وبقية الملاعب الأخرى تحتاج خطة أمنية جبارة لعدم حدوث أزمة بين الجمهورين».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء الخميس، على ستاد محمد بن زايد في السوبر المصري، ويلتقي الفريقان مجددا يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة في بطولة الدوري العام.