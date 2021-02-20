قافلة طبية لحياة كريمة تبدأ أعمالها بقرية فلسطين في الوادي الجديد

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم السبت، بقرية فلسطين في الوادي الجديد، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.



وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها اليوم السبت وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة.



وأوضح أن القافلة، تضم تخصصات طبية تشمل: نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.



وأضاف أن القافلة الطبية سيتم تنفيذها بعد غد في قرية الشركة 55، عقب انتهاء أعمالها بقرية فلسطين، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بمركز الخارجة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتنفذ في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.