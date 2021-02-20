يديعوت أحرونوت: تسرب نفطي يلوث الخط الساحلي لإسرائيل

رصدت إسرائيل اليوم السبت بقعة نفطية لوثت خطها الساحلي ما دفع المئات من المتطوعين والأفراد في عملية تنظيف الشاطئ، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن التحقيقات جارية لتحديد سبب تسرب النفط الذي هدد الشاطئ والحياة البرية كما أن هناك تقارير تفيد بأن العديد من المتطوعين تم نقلهم إلى المستشفى بعد استنشاق أبخرة.

وحثت هيئة الطبيعة والحدائق في إسرائيل، الناس على الابتعاد عن الشاطئ بينما أفادت السلطات أنه لم يتم بعد تحديد سبب وتوقيت التسرب، لكن يُعتقد أن الطقس العاصف في وقت سابق من هذا الأسبوع دفع الملوثات إلى الشاطئ.