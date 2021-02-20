تقارير: مقتل شخصين على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن شخصين على الأقل قتلا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار اليوم السبت.



وقالت بوابتا "ميانمار ناو" و"فرونتيير ميانمار" الإخباريتان، إن ستة مشاركين آخرين على الأقل في حشد جماهيري بمدينة ماندالاي أصيبوا.



وأطلقت قوات الأمن ذخيرة حية على المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.



ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.



وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ينزفون ويتم نقلهم على نقالات.



وذكرت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية، إن مئات المتظاهرين احتشدوا بالقرب من موقع لبناء السفن في مدينة "ماندالاي" لدعم العمال المضربين عن العمل.



وكانوا قد تعرضوا لضغوط من قبل السلطات للعودة إلى العمل.



وتم نقل 20 من المركبات محملة بجنود ورجال شرطة واثنين من مدافع المياه إلى الموقع لتفريق الحشد الجماهيري.



وذكر شهود عيان أنه تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل.



وأصبحت متظاهرة أطلقت الشرطة النار عليها في ميانمار أول حالة وفاة رسمية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في البلاد.



وأفادت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية بأن الطالبة البالغة من العمر 20 عاما توفيت أمس الجمعة متأثرة بجروح خطيرة في الرأس.



وكانت ميا ثويت ثويت خين سعت للاحتماء من خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة، وذلك خلف حافلة في العاصمة نايبيتاو في التاسع من شهر فبراير عندما أصابتها رصاصة في الرأس.



وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تسقط على الأرض فجأة.



وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء أن حالتها حالة حرجة للغاية.



وأظهرت الصور المنشورة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم، خروج جثمان الفتاة من المستشفى.



وتشهد ميانمار احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة التي يقودها المدنيون في وقت سابق الشهر الجاري.