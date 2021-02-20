الصحة السعودية تتوسع في مراكز لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها ستتوسع في افتتاح في مراكز حصول السعوديين والأجانب على لقاح فيروس كورونا لتشمل المملكة كافةً.

وكشفت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس كورونا لتشمل مناطق المملكة كافةً؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، داعية الجميع على التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أول أمس الخميس، الاقتراب من العودة إلى الحياة الطبيعية مع أهمية مواصلة الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف العبد العالي أن "الوزارة تتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وسنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية".

كما أعلن المتحدث باسم الوزارة "أنه تم تجاوز نصف مليون جرعة معطاة من لقاح فيروس كورونا، والخطة في توسع وتواصل تسارعها".

وأوضح العبدالعالي "أن جميع اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة"، مشيرا إلى "أن اللقاحات مرحلة وسلاح قوي لمواجهة هذه الجائحة".

وأجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اليوم استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا، كثاني لقاح تجيزه بعد لقاح "فايزر- بيونتيك".