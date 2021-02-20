السعودية: إغلاق 7 مساجد مؤقتا بالرياض بعد إصابة 11 مصليا بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم السبت، 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوما 105 مساجد، مشيرة إلى أنه "تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 374691 حالة، في حين سجل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6457 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 382 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 365745 حالة.