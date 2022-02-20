 توقعات بأن يواصل إقليم صباح الماليزي في تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا - بوابة الشروق
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توقعات بأن يواصل إقليم صباح الماليزي في تسجيل إصابات مرتفعة بكورونا

د ب ا
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:58 م | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:58 م

قال المتحدث باسم فريق مكافحة كوفيد-19 في إقليم صباح بماليزيا، داتوك سيري ماسيدي مانجون، اليوم الأحد، إن الإقليم سيستمر في تسجيل رقم مرتفع للإصابات بكوفيد-19.

وسجل إقليم صباح، السادس من حيث عدد السكان في ماليزيا، 5007 إصابات اليوم، وهو ما يقل بواقع 352 إصابة يوم أمس السبت.

ووفقا لصحيفة" نيو ستريتس تايمز" الماليزية، قال ماسيدي في بيان إنه "مع ذلك، فإن إجمالي الإصابات مرتفع، ومعدل العدوى المتفرقة لا يزال مرتفعا، ما يشير إلى أن الإصابات اليومية في صباح ستستمر في أن تكون مرتفعة"، مضيفا أن الإصابات المتفرقة شكلت 13ر63% من الرقم الإجمالي لحالات الإصابة الجديدة.

وتم تسجيل اليوم وفاة واحدة في كل من مناطق راناو ،ولاهاد داتو، وكينينجاو ،وبيوفورت بالإقليم.

 


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