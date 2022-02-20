وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأستراليا يبحثون الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث

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عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا اجتماعا ثلاثيا يوم السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، لبحث لشراكة الأمنية الثلاثية بين الدول الثلاث.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس:"عقد كل من وزير الخارجية (الأمريكي) أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريزه باين ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اجتماعا ثلاثيا اليوم على هامش مؤتمر ميونخ للأمن".

وتابع البيان أن الوزراء "ناقشوا على وجه الخصوص التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تركز على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ".

وأضاف البيان: "ناقش الوزراء أهمية المبادرة الأولى للشراكة الأمنية الثلاثية، التي تتمثل في شراء أستراليا لغواصات مسلحة تسليحا تقليديا تعمل بالطاقة النووية للبحرية الملكية الأسترالية، بطريقة تشكل نموذجا قويا لعدم الانتشار النووي".

وأشار الوزراء إلى رغبة دولهم في تعزيز التعاون بشأن القدرات العسكرية والتقنية الإضافية المتقدمة. وشدد بلينكن على "أهمية العمل مع حلفائنا وشركائنا للنهوض بمنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ لتكون منطقة حرة ومفتوحة وكذلك منطقة مترابطة ومزدهرة وآمنة ومتماسكة".