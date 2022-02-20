أمير قطر والرئيس الجزائري يناقشان العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه

أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، مشيرًا إلى أنه يعمل مع الرئيس عبدالمجيد تبون، على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن الجانبين ناقشا خلال اجتماع اليوم العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالدوحة، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها «تبون» على مدى يومين.

واستقبل رئيس الجمهورية الجزائرية والوفد المرافق له بالديوان الأميري من قبل أمير دولة قطر، حيث استمع القائدان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الحرس الأميري القطري التي أدت لهما التحية الشرفية.

وأجريت بعد ذلك محادثات ثنائية موسعة شملت وزراء ومسؤولي البلدين قبل أن يجري رئيس الجمهورية الجزائرية والأمير القطري محادثات على انفراد.