أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صباح اليوم الأحد، بدء توليد أول توربين في سد النهضة للكهرباء، مشيرًا إلى أن «سد النهضة بمثابة أكبر محطة للطاقة في إفريقيا».

وقال أحمد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «هذه أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها، تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، وأهنئ جميع الإثيوبيين على بدء السد توليد الكهرباء».

Today, Africa's largest power plant, the GERD’s first turbine began generating power. This is a good news for our continent & the downstream countries with whom we aspire to work together. As Ethiopia marks the birth of a new era, I congratulate all Ethiopians! pic.twitter.com/KoMEgIcGVk