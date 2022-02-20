 سد النهضة.. أبي أحمد يعلن بدء توليد الكهرباء: أخبار جيدة لدول المصب - بوابة الشروق
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سد النهضة.. أبي أحمد يعلن بدء توليد الكهرباء: أخبار جيدة لدول المصب

هديل هلال
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 11:02 ص | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 11:02 ص

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، صباح اليوم الأحد، بدء توليد أول توربين في سد النهضة للكهرباء، مشيرًا إلى أن «سد النهضة بمثابة أكبر محطة للطاقة في إفريقيا».

وقال أحمد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد: «هذه أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب التي نطمح للعمل معها، تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، وأهنئ جميع الإثيوبيين على بدء السد توليد الكهرباء».

وافتتحت إثيوبيا رسميا، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه «بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية»، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.


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