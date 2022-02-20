طرابزون سبور يفوز على ألانيا سبور ويعزز صدارته للدوري التركي

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عزز فريق طرابزون سبور، صدارته للدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ألانيا سبور 4 / صفر اليوم الاحد بالمرحلة السادسة والعشرين من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز فاتح قرا جمرك على سيفاس سبور 1 / صفر، وأضنة ديمر سبور على غازي عنتاب 3 / صفر.

وسجل أهداف طرابزون سبور أنطوني نواكايمي (هدفين) في الدقيقتين الخامسة و26 ،وأندرياس كورنلويس ،ودوروكان توكوز في الدقيقتين36 و39.

ورفع طرابزون سبور صيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ألانيا سبور عند 40 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فاتح قرا جمرك على سيفاس سبور بهدف نظيف، سجله فابيو بوريني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع فاتح قرا جمرك رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد سيفاس سبور عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تقدم فريق أضنة ديمرسبور للمركز الثالث بفوزه على مضيفه غازي عنتاب 3 /صفر.

وسجل بريت أسومبالونجا الهدفين الأول والثالث لأضنة ديمرسبور في الدقيقتين 18 و82 وتكفل بيركير بيارناسون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد أضنة ديمرسبور إلى 44 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد غازي عنتاب عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.