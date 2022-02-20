بولندا تسجل 18 ألفا و790 إصابة جديدة و283 حالة وفاة بكورونا

سجلت بولندا، 18 ألفا و790 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 283 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و500 ألف و728 إصابة، والوفيات إلى 109 آلاف و792 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، اليوم، إعطاء 53 مليونا و3 آلاف و321 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.