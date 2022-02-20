طرفا الصراع في شرق أوكرانيا يبلغان عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار

أبلغ طرفا الصراع في المنطقة المتنازع عليها في شرق أوكرانيا، عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار، اليوم الأحد، بعد يوم واحد من إعلان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تخطط لشن هجوم واسع النطاق على جارتها.

وقال الانفصاليون المدعومون من روسيا في منطقتي لوهانسك ودونيتسك إن قرى تعرضت للقصف عدة مرات منذ منتصف الليل.

كما سجل الجيش الأوكراني عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الصباح.

وجدير بالذكر أنه لا يمكن التحقق من البيانات بشكل مستقل.

يأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج بأن هناك أدلة تشير إلى أن روسيا تخطط لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

وقال: "لم يتم سحب أي جنود كما تقول روسيا، وإنما يتم إضافة المزيد من القوات"، متحدثا أيضا عن مؤشرات على أن روسيا تستعد لاختلاق ذريعة لشن هجوم.

وتنفي روسيا مرارا عزمها مهاجمة أوكرانيا، رغم نشرها أكثر من 100 ألف جندي على جانبها من الحدود