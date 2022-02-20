موانئ البحر الأحمر: موجة الطقس السيئ لم تؤثر على حركة السفن والملاحة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها مساء اليوم السبت، أن حركة الملاحة بكافة موانئ الهيئة سارت على مدار اليوم بشكل طبيعي على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضح البيان أن مواني الهيئة شهدت اليوم تم تداول 35 ألف و 40 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 426 شاحنة، و 75 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الصادرات تداول 854 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 42 شاحنة، و2 سيارة ملاكي، وتصدير 33400 طن فوسفات، بينما شملت حركة الواردات تداول 786 طن بضائع عامة ومتنوعة، و384 شاحنة، و 73 سيارة ملاكي، إضافة إلى تواجد 12 سفينة على أرصفة الموانئ .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة وعلى متنها 69 شاحنة و15 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 61 شاحنة و35 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس وعلى متنها 106شاحنة و13 سيارة ملاكي، و السفينة أمل وعلى متنها96 شاحنة و9 سيارات ملاكي، كما شهد الميناء مغادرة السفينة SIBAL وعلى متنها33400 طن فوسفات تصدير إلى الهند.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين آيلة و سيناء وعلى متنهم 52شاحنة بحمولة 786 طن بضائع عامة و سيارة ملاكي، كما غادرت السفينتين الميناء وعلى متنهم 42 شاحنة بحمولة 854 طن بضائع عامة و 2 سيارة ملاكي .