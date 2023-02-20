 إمام عاشور يظهر لأول مرة في تشكيل ميتلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي - بوابة الشروق
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إمام عاشور يظهر لأول مرة في تشكيل ميتلاند لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 7:15 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 7:15 م

أعلن الإسباني ألبرت كابيلاس المدير الفني لفريق ميتلاند، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فيبورج مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات مسابقة دوري السوبر الدنماركي.

ويحتضن ملعب فيبورج المواجهة المرتقبة بين ميتلاند وفيبورج، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من دوري السوبر.

ويظهر إمام عاشور في التشكيل الأساسي لفريقه ميتلاند لأول مرة منذ انضمامه في يناير الماضي، ذلك بعد تسجيله هدفا أمام سبورتنج لشبونة في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل ميتلاند في مواجهة اليوم كما يلي:

يوناس لوسل في حراسة المرمى

الدفاع: أندرسون، سفياتشينكو، جارتنمان، باولو

خط الوسط: إيزاكسن، عاشور، مارتينيز

الهجوم: أولسون، سورينسن، سيمسير.


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