مصدر مطلع: استئناف مفاوضات تمديد اتفاق مبادرة الحبوب بين أوكرانيا وروسيا قريبا

ذكرت تقارير إخبارية روسية اليوم الاثنين، أن مفاوضات تمديد استئناف العمل بـ"اتفاق الحبوب" ستشهد مرحلة نشطة خلال الأيام المقبلة.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء نقلا عن مصدر لم تحدد هويته، إن المفاوضات ستدخل مرحلة نشطة هذا الأسبوع، غير أنها "لن تكون سهلة".

في سياق متصل، قال مصدر مطلع على المفاوضات المتعلقة بالاتفاق لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، إن تركيا وروسيا قد تبحثان اتفاقا للحبوب على أعلى مستوى في القريب المنظور، دون أن يحدد موعدا محددا لهذه المفاوضات بعد.

ونقلت نوفوستي عن المصدر قوله في معرض رده على سؤال بشأن موعد إجراء مثل هذه المفاوضات إنه "ليس لديه موعد محدد على وجه الدقة".

كانت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعت في 22 يوليو الماضي على وثيقتين مترابطتين حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.

وانتهى الاتفاق في 18 نوفمبر الماضي، لكن تم تجديده تلقائيا لمدة 120 يوما حتى 18 مارس، نظرا لعدم اعتراض أي طرف على ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "لم يتم تلقي أي اعتراضات"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لـ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية بدون أي تغييرات من حيث الشروط والنطاق.