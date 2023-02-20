تعليم الغربية تناقش خطة استكمال إجراءات مسابقة المعلمين

اجتمع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بإدارتي الموارد البشرية والتنسيق بالمديرية؛ لمناقشة خطة المديرية لاستكمال إجراءات مسابقة المعلمين الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد في الصفوف الابتدائية ورياض أطفال بالتعاقد، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام التعليم العام، ومدير إدارة التنسيق، وموجه عام رياض الأطفال، رئيس قسم التعيينات بالمديرية.

وخلال الاجتماع تقرر الإعلان اعتبارا من يوم الاثنين 20/2/2023، عن كشوف المرشحين الواردة من الوزارة الذين اجتازوا مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية ورياض الأطفال (بالتعاقد) بعدد 1303 معلمين فصل و136 معلم رياض أطفال، كما تقرر نشر رابط الكتروني على موقع المديرية لاستيفاء بيانات المرشحين طبقا للكشوف المعلنة في الفترة من الثلاثاء 21/2/2023 حتى الاثنين 27/2/2023، حيث يتم إخطار المرشحين بالإعلان على صحفة المديرية لتجهيز مسوغات التعيين المقررة بالمادة 45 لقانون الخدمة المدينة، وطبقا للكتاب الدوري رقم 7 بتاريخ 9/2/2023.

https://forms.office.com/r/G7pwj8MTPa

واعتبارا من الاثنين 27/2/2023، سيتم إعلان جدول بأسماء المرشحين لتسليم مسوغات التعيين، لمدة خمسة عشر يوما بواقع 130 مرشحا يوميا، وسيتم استقبال المرشحين بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية يوميا لتسليم مسوغات التعيين أمام اللجنة المشكلة من قبل المديرية برئاسة مدير إدارة التنسيق وعضوية شئون العاملين تعيينات، وتتولى بعدها إدارة الموارد البشرية والتنسيق استكمال باقي الإجراءات.