الغندور: الزمالك فريق أقل من العادي

وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق انتقادات لاذعة لأداء الفريق الأبيض في فوزه الصعب على بلدية المحلة في كأس مصر.

وفاز الزمالك 1-0 على البلدية بالهدف الذي سجله مهاجمه ناصر منسي في نهاية الشوط الأول ليتأهل الفريق إلى دور الـ16 من البطولة.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": "الصراحة فريق الزمالك اصبح فريق أقل من العادي و الفوز علي البلدية رقم ١٨ في جدول ترتيب دوري المحترفين بهدف و بشق الأنفس يدل علي الحالة التي وصل اليها الفريق".

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر أمام سموحة بهدف، ليثير الفريق الشكوك حول مدى قدرته على المنافسة في البطولات هذا الموسم.