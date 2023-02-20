ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات حركة النقل البحري نمو صادرات روسيا من النفط الخام عبر الناقلات خلال الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق قرار الحكومة الروسية خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن روسيا صدرت خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضي عبر موائنها البحرية 6ر3 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية نسبتها 26%.



وزادت الصادرات من كل موانئ البحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ والمحيط القطبي. كما ارتفع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تذبذبا.



وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات حركة شحن النفط الخام الروسي تشير إلى احتمال عدم تطبيق قرار خفض الإنتاج في الشهر المقبل، في حين يقول المحللون إن روسيا مضطرة لخفض الإنتاج بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.



ولكن الزيادة الكبيرة في الصادرات تنسف بدرجة ما هذه التقديرات.



في الوقت نفسه، زادت صادرات روسيا من النفط الخام إلى أوروبا عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 17 فبراير الحالي إلى 125 ألف برميل يوميا في المتوسط حيث ذهبت كل هذه الكميات إلى بلغاريا وهي الدول الأوروبية الوحيدة التي استوردت خلال الأسابيع الماضية النفط الروسي، بدون حساب تركيا،حيث كانت أوروبا تستورد حوالي 5ر1 مليون برميل خام من روسيا يوميا قبل غزو أوكرانيا.