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إصابة طالب على يد زميله في مشاجرة بينهما بالعمرانية

محمود عبدالسلام
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 1:20 م | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 1:20 م

أصيب طالب بجرح قطعي في البطن على يد زميله، في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بمنطقة العمرانية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما بمنطقة العمرانية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين إصابة الطالب "يوسف. ح"، 15 عاما، بجرح قطعي في البطن، وأن زميله 18 عاما، وراء إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، تعدى المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" محدثا إصابته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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