الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوزبكستاني بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأوزبكستاني شوكت ميرزييويف الذي وصل القاهرة عصر اليوم الاثنين.



وحرص الرئيس السيسي، على استقبال الرئيس الضيف في مطار القاهرة، وعزفت الموسيقى العسكرية ترحيبا به.



وفي سابق من اليوم، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جمشيد كوتشكاروف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وممثلي الوفد المرافق له، وذلك لمناقشة التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وانعقاد الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.



ويأتى ذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين والتي تنعكس في الزيارات رفيعة المستوى من قادة البلدين حيث من المقرر أن يزور الرئيس الأوزبكستاني السيد شوكت ميرضيائيف، مصر لأول مرة، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أوزبكستان عام 2018 والتي شهدت توقيع عدد من وثائق التعاون لدفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.