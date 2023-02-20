تعهدت اليابان، قبل قليل، بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد أن الولايات المتحدة ستبقى إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر.

وأضاف بايدن خلال زيارة مفاجئة أجراها اليوم الأثنين إلى كييف: "سيتم تقديم المزيد من صواريخ هيمارس إلى أوكرانيا".

وأفادت مصادر أوكرانية، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن بايدن زار حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في كييف.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.