الحكومة اليمنية تعلن وقف تصدير الأسماك والأحياء البحرية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية.



وقالت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في بيان، إنها "أقرت وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج اليمن من جميع المنافذ، بهدف توفيرها للأسواق المحلية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شح الإنتاج السمكي".



ونقل البيان عن وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، قوله إن "قرار إيقاف صادرات الأحياء البحرية، جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شح فيها الإنتاج، وما يترتب عليه من تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لعملية الإنتاج، حتى لا تحدث فجوة من عملية الانتاج، وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية".



ودعا محافظي المحافظات وكل الجهات المعنية، إلى التفاعل الجاد لنجاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.



وتصدر اليمن الأسماك والأحياء البحرية إلى عدد من الدول، خصوصا دول الخليج، ولا يوجد إحصائية عن الصادرات السنوية لهذه المنتجات.



ويأتي قرار حظر تصدير الأسماك، مع شكاوى مستمرة من المواطنين تتحدث عن ارتفاع أسعار هذه المنتجات، في ظل ظروف صعبة يعاني منها معظم السكان.