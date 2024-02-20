توقعات بانخفاض الأسعار العالمية لـ4 سلع استراتيجية خلال شهر رمضان

توقعت غرفة الصناعات الغذائية، التابعة لاتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار العالمية لـ4 سلع استراتيجية خلال شهر مارس المقبل (الموافق شهر رمضان)، وهى القمح والذرة وزيتى النخيل والصويا.

فى المقابل، توقع التقرير الشهرى الصادر عن الغرفة، حول أسعار السلع الغذائية الصادر عن منظمة الأغذية العالمية «الفاو»، ارتفاع أسعار 5 سلع عالميا وهى السكر الأبيض والخام والأرز غير المقشور والكاكاو والبن فى مارس 2024.

على صعيد السلع المنخفضة، توقع التقرير الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه تراجع أسعار القمح خلال مارس 2024 بنحو دولارين للطن لتصل إلى 224 دولارا للطن، مقابل 226 دولارا فى يناير الماضى، فيما رجح زيادة أسعار الذرة الصفراء عالميا خلال نفس الشهر بـ6 دولارات للطن، لتصل إلى 171 دولارا مقابل 177 دولارا للطن فى يناير.

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت ومنتجاتها، توقع التقرير تراجع أسعار زيت النخيل فى مارس المقبل بـ17 دولارا فى الطن الواحد ليصل إلى 789 دولارا مقابل 806 دولارات فى يناير الماضى، كما توقع أيضا انخفاض زيت الصويا خلال نفس الشهر بنحو 30 دولار للطن ليصل إلى 1014 دولارا مقابل 1044 دولارا للطن.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع ارتفاع أسعار السكر الأبيض عالميا، 12 دولارا للطن فى مارس 2024، ليصل إلى 652 دولارا مقابل 640 دولارا فى يناير الماضى، كما توقع انخفاض السكر الخام عالميا، 24 دولارا للطن فى مارس 2024، ليصل إلى 522 دولارا مقابل 798 دولارا فى يناير الماضى.

وشهدت السوق المحلية فى مصر ارتفاعات قياسية فى أسعار السكر وصلت إلى 60 جنيها للكيلوجرام الواحد وسط شح المعروض فى مختلف المحافظات، حيث تتأثر مصر بالارتفاعات العالمية فى أسعار السلع، لاسيما التى تستوردها من الخارج كالسكر.

ويستهلك المصريون نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا؛ فى حين يبلغ الإنتاج المحلى نحو 2.2 مليون طن من سكر البنجر والقصب؛ ما يدفع لاستيراد نحو مليون طن خام سنويا.

وأوضح التقرير الشهرى للغرفة، أن الأسعار العالمية للأرز غير المقشور من المتوقع صعودها بـ21 دولارا، لتصل إلى 407 دولارات للطن فى مارس المقبل، مقابل 386 دولارا فى يناير الماضى. لافتا إلى زيادة سعر الأرز كسر 5% بنحو 16 دولارا للطن فى يناير الماضى، ليصل إلى 620 دولارا مقارنة بـ644 دولارا فى ديسمبر السابق، كما صعد كسر 25% نحو 10 دولارات للطن فى نفس الشهر ليصل لـ620 دولارا، وزادت أسعار الأرز كسر 100% بنحو 19 دولارا، لتصل إلى 648 دولارا للطن فى يناير.

وتوقع التقرير الشهرى لأسعار السلع الاستراتيجية، ارتفاع أسعار البن عالميا فى مارس 2024 لتصل إلى 5.13 دولار للكيلو الواحد مقابل 5.06 دولار فى يناير.

وبحسب التقرير من المرجح أن تقفز أسعار الكاكاو خلال نفس الشهر لتصل إلى 5.26 دولار للكيلو مقابل 4.46 دولار خلال يناير.

وبحسب التقرير فإن أسعار اللحم البقرى زادت خلال شهر يناير الماضى، إلى 4.83 دولار للكيلو الواحد، فيما تراجعت أسعار الدواجن خلال الشهر نفسه لتبلغ 1570 دولارا للطن.

ولفت التقرير إلى تراجع أسعار الشاى فى يناير الماضى لتصل إلى 2.66 دولار للكيلو جرام، مقابل 2.71 دولار.

وشهدت الأسواق المحلية فى مصر منذ مطلع العام الحالى، ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستراتيجية بنسبة تجاوزت 50%، حيث تضمنت أبرزها «الحديد ــ الذهب ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز ــ الأعلاف ــ الألبان»، نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية.