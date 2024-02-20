رئيس جامعة المنيا يشهد اللقاء التعريفي لأطباء الامتياز دفعتي ديسمبر بالنظام القديم والحديث

التقى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أطباء الامتياز بكلية الطب البشري، دفعتي ديسمبر 2023 بالنظام القديم والحديث، في لقاء تعريفي نظمته كلية الطب، وإدارة المستشفيات الجامعية؛ للتعريف بأساسيات العمل داخل مستشفيات جامعة المنيا، والضوابط والواجبات، والسمات العامة للعمل؛ للنهوض والارتقاء بمستوى خريجي الكلية، وتقديم أفضل خدمة للمرضى داخل المستشفيات.

شهد اللقاء التعريفي، الدكتور حسام شوقي، عميد الكلية، والدكتور إيهاب رفعت، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ايمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام، والدكتورة هند مؤنس، مساعد المدير التنفيذي ومديرة برنامج أطباء الأمتياز، ولفيف من الأساتذة الأطباء.

وفي بداية كلمته، أثنى رئيس الجامعة على دور الأطباء وما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة للمجتمع ولأفراده، مؤكدًا على أن مهنة الطب تُعد من أرقى واسمى المهن التي تتطلب من صاحبها الجد والاجتهاد والتعلم والصبر والالتزام الكامل، والحفاظ على رقي التعامل مع المرضى، مضيفًا بأن الجامعة لم تتأخر عن تقديم كل ما يسهم في رفع الكفأة الطبية.

وأوضح الدكتور عصام فرحات لأطباء الامتياز، ما نفذته الدولة المصرية من ضخ الاستثمارات في البنية التحتية في المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، وماشهده القطاع الصحي من تطورات كبيرة، وافتتاحات عدة لصروح طبية تستهدف خدمة العملية التعليمية، وخدمة المجتمع صحيًا، وتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى، لافتًا إلى ما تم اعتماده من الخطة المستقبلية للمستشفيات، بإنشاء مدينة طبية متكاملة، وما وضعته الجامعة من رؤية واستراتيجية متكاملة لاحتياجات المستشفيات الجامعية بها.

وخلال اللقاء، تم التعريف بحقوق وواجبات طبيب الأمتياز، ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى تعريف الأطباء بالدورات التدريبية التي ستُقدم لهم من خلال تطبيق "Academy Incision" المدعم من بنك المعرفة المصرية، وعن طريقه يتم تحسين المهارات الطبية والجراحية، وتطوير الأداء الفردي، و أداء الفريق في غرف العمليات، وتبادل المهارات وتحسين النتائج الإكلينيكية، باعتباره دليل تعلم، ودليل مرجعي.