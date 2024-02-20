مديرية العمل بالإسماعيلية تجري حصرا للعمالة غير المنتظمة

تجرى وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية العمل بالإسماعيلية، حصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية في المناطق الأكثر احتياجا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأكد حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات تكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

وذكر أن وحدة العمالة الغير منتظمة أجرت حصر لتلك العمالة فى إحدى الشركات بمدينة القصاصين، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وضمهم للرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية بالمحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية الدولة.