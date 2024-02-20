جيش الاحتلال الإسرائيلي: البدء في تحقيقات داخلية بشأن 7 أكتوبر خلال أيام

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، البدء في تحقيقات داخلية في كل وحدات الجيش بشأن 7 أكتوبر في الأيام المقبلة.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان، قوله إن التحقيقات ستشمل كل وحدات الجيش وستستمر لـ3 أشهر.



وفي يناير الماضي، قرر هاليفي تشكيل فريق أمني للبدء في إجراء تحقيق في إخفاقات أحداث السابع من أكتوبر 2023، بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن التحقيقات ستشمل كذلك سير العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة.



ويتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء إخفاق التنبؤ المسبق بهذا الهجوم الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية خلاله من مهاجمة مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة، قتلت خلاله عددا من جنود الجيش، وأسرت نحو 250 إسرائيليا.