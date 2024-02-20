توفيق السيد: الإسماعيلي كان يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك

يرى توفيق السيد الخبير التحكيمي، أن الحكم الدولي محمد عادل الذي أدار لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، لم يحتسب ركلة جزاء واضحة لصالح الدراويش.

وقال توفيق السيد في تصريحات تليفزيونية: "هناك لعبة واضحة في الشوط الأول، والإسماعيلي يستحق ركلة جزاء بعد عرقلة حمزة المثلوثي لاعب الزمالك لمهاجم الدراويش، والأزمة تكمن في وجود الـvar، والذي تغافل عن اللعبة أيضًا.. وكانت سهلة وواضحة ويجب احتسابها بشكل واضح، ومحمد معروف كان من المفترض أن يكون له قرار في هذه الحالة، والخطأ مشترك بين عادل ومعروف".

وأكمل: "هناك لاعب في الإسماعيلي كان يستحق الحصول على البطاقة الصفراء الثانية والطرد، بعد تدخل على أحمد سيد زيزو".

وواصل: "محمد عادل ومحمد معروف من المرشحين لإدارة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر".

وأتم: "كنت سعيدا للغاية بوجود هذا العدد الكبير من الجمهور، وما يؤخذ على لجنة الحكام أن هناك حكمين كبار مرشحين لنهائي الكأس كان يجب إبعادهم عن المباريات حاليًا منعًا لوجود أي أخطاء، أو عدم وضع الثنائي في لقاء واحد، حتى لا نخسر الثنائي في مباراة واحدة".