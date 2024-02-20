المزارعون اليونانيون والإسبان يصعدون من احتجاجاتهم على ارتفاع التكاليف

تظاهر آلاف المزارعين اليونانيين والإسبان، اليوم الثلاثاء، في أحدث مظاهرات تضرب القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي.

وتسبب أكثر من 120 جرارا في إصابة وسط العاصمة اليونانية أثينا بالشلل في الوقت الذي أطلق فيه مزارعون أبواقهم وهتفوا: "بدوننا لن يكون لديكم ما تأكلونه!" كما انضم أعضاء آخرون بالمجتمع إلى المظاهرة.

وسافر مزارعون من جميع أنحاء اليونان بالفعل، بما في ذلك عن طريق العبارة من جزيرة كريت، في ذروة عمليات الحصار العديدة في الأسابيع الأخيرة.

ويطالب المزارعون اليونانيون بالحصول على مزيد من الدعم وخفض الضرائب بعد أن اشتكوا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة، فضلا عن تعرضهم لقدر كبير من البيروقراطية بصورة تفوق الحد .

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه لا يوجد فائض مالي.

وتابع في حوار مع إذاعة ستار: "ليس لدينا المزيد لنقدمه". وأشار إلى أن المزارعين حصلوا بالفعل على امتيازات بشأن أسعار الكهرباء والديزل.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، أبدى حوالي 70% من اليونانيين تعاطفا مع احتجاج المزارعين، والذي من المتوقع أن يستمر حتى يوم غد الأربعاء.

وشهدت ألمانيا وفرنسا أيضا احتجاجات واسعة للمزارعين خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعتزم المزارعون الإسبان تنظيم حدث يشبه الذي قام به اليونانيون بمشاركة ألف جرار أمام وزارة الزراعة في مدريد يوم غد الأربعاء.

وبدأ المزارعون،اليوم الثلاثاء، رحلتهم إلى العاصمة بعد أن بدأوا احتجاجاتهم قبل أسبوعين للمطالبة بـ"أسعار عادلة".

وقال اتحاد النقابات في بيان له إن"المظاهرة ستعبر بالتأكيد عن قلق المزارعين ومربي الماشية في مواجهة الأزمة الكبرى التي يواجهها القطاع".

وتعتبر إسبانيا بشكل واسع حديقة الفواكه والخضروات بالنسبة لأوروبا.

وفي الوقت نفسه ، احتج المزارعون البولنديون، فى إجراء منفصل، على دخول الحبوب الأوكرانية الرخيصة حيث قاموا بفتح عربات الشحن التي تحمل الحبوب الأوكرانية عند معبر ميديكا الحدودي، مما أدى إلى إغلاق المسارات على شبكة خطوط السكك الحديدية ذات الأهمية الاستراتيجية.