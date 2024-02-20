زياد بهاء الدين: جهتان في مصر تمتلكان حل الأزمة الاقتصادية والمفتاح ليس في أيديهما

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن الهيئة العامة للاستثمار والسياحة ‏هما الجهتان اللتان تمتلكان مفتاح حل الأزمة الاقتصادية على المدى القصير في مصر‎.‎

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الإثنين، أن هاتين الجهتين هما الأكثر قدرة على التأثير على السوق بشكل حقيقي، مشيرا إلى أن الاستثمار هو نافذة ‏الدولة في التعامل مع المستثمرين، لكن هيئة الاستثمار لا تستطيع العمل بمفردها‎.‎

وأشار إلى تغير وضع هيئة الاستثمار القانوني مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات، حيث أصبحت ‏سلطاتها أقل، والحوافز التي يمكنها تقديمها للمستثمرين أصبحت أقل، وتبعيتها تحولت إلى رئيس مجلس الوزراء بدلاً ‏من وزارة تتعاون معها بشكل دائم‎.‎‏ ‏

وأكد أن هيئة الاستثمار كانت تتمتع باستقلالية لم تعد موجودة الآن، لا سيما أنها كانت تتعاون بشكل وثيق ‏مع وزارات أخرى‎ ‎في جذب الاستثمارات من مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والتجارة‎.‎

وأضاف «بهاء الدين» أن الأمر ذاته ينطبق على هيئة السياحة، حيث أن وزارة السياحة لا تمتلك جميع الأدوات اللازمة ‏لجذب السياح‎.‎

وأوضح أن وزارة السياحة تبذل جهودًا كبيرة، لكن المفاتيح الأساسية موجودة في أماكن أخرى، مثل المطار ‏والمواصلات وسلوكيات الناس مع السائح، مختتما:«مهما بذلت الوزارة من جهد لكن المفاتيح ليست في يدها المفتاح في المطار ‏وفي المرور وفي الشارع وفي أخلاق الناس مع السائح».‏