الأوقاف: انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن خطة القوافل الدعوية المقرر اطلاقها الجمعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيانا اليوم، إنه في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (بني سويف – المنوفية – الغربية)، يوم الجمعة القادمة: (13 شعبان 1445هـ)، الموافق (23/2/2024م).

وذكرت الوزارة، أنه تضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (تحويل القبلة دروس وعبر).