كييف: العثور على طيار روسي منشق مقتولا بالرصاص في إسبانيا

تم العثور على طيار مروحية روسي انشق إلى أوكرانيا قبل حوالي ستة أشهر ميتا في إسبانيا، حسبما قال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، للإذاعة العامة في البلاد يوم الاثنين.



ولم يذكر يوسوف مزيدا من التفاصيل عن ظروف وفاة الطيار.



ووفقا لتقارير إعلامية، كان الطيار في إسبانيا عندما توفي. وبعد أن انضمت إليه صديقته السابقة، تم العثور عليه لاحقا مقتولا بالرصاص، حسبما ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا".



ولم تصدر تأكيدات من السلطات الإسبانية بشان مقتل الطيار.



وكان الطيار قد غادر من روسيا إلى أوكرانيا في أغسطس الماضي على متن طائرة مروحية عسكرية من طراز (إم آي – 8) مجهزة تجهيزا كاملا. وبعد الهبوط في مطار عسكري أوكراني، قتل اثنان آخران من أفراد الطاقم بالرصاص أثناء فرارهما، وفقا لمصادر أوكرانية.



وكان الطيار الروسي قد تلقى ما يعادل حوالي 496 ألف دولار من كييف مقابل انشقاقه وإحضار المروحية إلى الجيش الأوكراني. وذكر التلفزيون الرسمي في موسكو في الخريف أن الاستخبارات الروسية تلقت أمرا بقتل الرجل الذي اعتبرته موسكو خائنا.



كانت أوكرانيا، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022، قد رصدت مكافآت مقابل المعدات العسكرية الروسية الوظيفية التي تم تسليمها إلى كييف في أبريل 2022.

وقد عرض على المنشقين الروس الذين يسلمون طائرة مقاتلة مكافأة يصل حدها الأقصى إلى ما يعادل أكثر من 990 ألف دولار.