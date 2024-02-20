أكد سفير السعودية لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن المناصب العليا في الحكومة الإسرائيلية تهدد علانية الدولة الفلسطينية.



يأتي ذلك خلال مرافعتها ومشاركتها بجلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وقال ممثل السعودية، إن إسرائيل دولة محتلة وتنتهك القوانين الإنسانية، وللشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وعلى المجتمع الدولي أن يكفل ذلك.



وشدد على أن إسرائيل زادت وتيرة الاستيطان وتتغاضى عن تصرفات المستوطنين، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في فلسطين اليوم.



وأكد أن رفض إسرائيل لمبدأ حل الدولتين يدل على عدم جديتها في التفاوض.



ومن المقرر أن تعقد المحكمة اليوم جلستين علنيتين صباحية ومسائية للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.



وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.



وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.



وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.