يديعوت أحرونوت: مبعوث ترامب للشرق الأوسط يعمل بجد على المرحلة الثانية من صفقة غزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي قوله إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف يعمل بجد على المرحلة الثانية من "صفقة غزة".

وأكد المصدر ذاته للصحيفة، أن الأمريكيين مهيمنون في المحادثات ومشاركتهم في تنفيذ المرحلة الثانية نشطة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن إسرائيل تستعد لإرسال فرق تفاوض إلى الدوحة، ربما الأسبوع المقبل، بناء على دعوة ويتكوف.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الإسرائيلي للصحيفة العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي من ناحية وجود مرحلة ثانية ومن ناحية أخرى يستعد لها.

ويترقب العالم مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل اليوم الخميس يومه الـ33، فيما تتفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع، بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وكان ويتكوف أعرب يوم الأحد الماضي، عن اعتقاده أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس صامد، وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالتأكيد.

وأعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أنهما قررتا الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين السبت المقبل، وجثامين 5 آخرين اليوم الخميس، على أن تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين.