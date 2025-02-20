وزارة الخارجية السودانية تستدعي سفيرها لدى كينيا

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أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، بأن وزارة الخارجية استدعت اليوم سفير السودان لدى كينيا السفير كمال جبارة للتشاور، احتجاجاً على استضافة كينيا اجتماعات المليشيا دعم السريع وحلفائها، في خطوة وصفتها بـ«العدائية».

واستنكرت الحكومة السودانية الثلاثاء، استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك «تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجها عن قواعد حسن الجوار».

واعتبرت الخارجية السودانية أن هذه الخطوة «إعلان عداء لكل الشعب السوداني»، داعية المجتمع الدولي إلى «إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية».

من جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن إعلان حكومة موازية في السودان يهدد بـ«مفاقمة الأزمة» المستمرة في البلاد.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من الإعلان المقرر غدا الجمعة، عن تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، والذي من شأنه أن يزيد من «انقسام» السودان وتفاقم الأزمة.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان أمس الأربعاء: «نحن قلقون جدا لأي تصعيد جديد للنزاع في السودان، ولأي عمل كهذا من شأنه زيادة تقسيم البلاد مع التهديد بمفاقمة الأزمة».

وأكد أن «الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل عنصرا أساسيا في التوصل إلى حل دائم للنزاع وفي استقرار بعيد المدى للبلاد والمنطقة».



