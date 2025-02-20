ريال بيتيس يتأهل لثمن نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

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تأهل ريال بيتيس الإسباني إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، رغم خسارته 0-1، اليوم الخميس، أمام ضيفه جينت البلجيكي، في إياب الملحق.

وكان ريال بيتيس قد فاز ذهابا على أرض جينت بثلاثية نظيفة، ليتأهل للدور المقبل متفوقا (3-1) في مجموع المباراتين.

وسجل آرشي براون، هدف المباراة الوحيد لجينت في الدقيقة 87، فيما أكمل ريال بيتيس، المباراة بعشر لاعبين بعد طرد فيتور روكي في الدقيقة 83.

وبلغ بافوس القبرصي، الدور ذاته، وذلك بعد فوزه 2-1 على مواطنه أومونيا نيقوسيا.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، ليستفيد بافوس من تفوقه 3-2 في مجموع المباراتين.

وتقدم بافوس عن طريق برونو فيليبي في الدقيقة 28، ثم أدرك ستيفان يوفيتيتش، التعادل لأومونيا في الدقيقة 60.

لكن بافوس نجح في التقدم مجددا في الدقيقة 65 عن طريق جوناثان سيلفا.

وخطف بوراتس بانيا لوكا البوسني، بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد تعادله السلبي مع مضيفه أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

وكان الفريق البوسني قد فاز ذهابا بهدف نظيف، ليتأهل بتلك النتيجة إلى دور 16.