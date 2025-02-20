النيابة تصرح بدفن شاب قتل على يد صديقه في الإسكندرية

صرحت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الخميس، بتسليم جثة "أحمد.ص"، لأسرته لمواراته الثرى، وذلك بعد أن تلقت تقرير الطب الشرعي وبيان أسباب الوفاة، حيث قتل على يد صديقه "ع.ع"، وشهرته "عبده اللمبي" أثناء التجهيز لفرح الأخير "جارٍ حبسه على ذمة التحريات".

وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، وسماع أقوال شهود العيان.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بقيام شخص بالتعدي على أخر بسلاح أبيض، في شارع اللوكاندة، منطقة المندرة، وبنقل المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة، متأثرًا بإصابته.

وجاء بالتحريات الأولية، أنه وخلال تحضير المتهم لمتطلبات زفافه وقيامه بتجهيز العفش بصحبه أصدقائه، حدثت مشادة بينه وبين شخص آخر، يدعى "حسن"، فتدخل المجني عليه الذي كان يساعد في تركيب الإضائة، لإنهاء الخلاف القائم بين العريس "المتهم" وصديقهم الآخر، لكنه تعرض لطعنه نافذة سددها له المتهم بسلاح أبيض في رقبته، وتركه وفر هاربا.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.