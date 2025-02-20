النقل: إدخال كود الإتاحة على الوسائل المختلفة للتيسير على ذوي الهمم

أدخلت وزارة النقل كود الإتاحة رقم (٦٠١) في وسائل النقل المختلفة السككي (مترو - سكه حديد)، والنقل البري للتيسير على ذوي الهمم، حيث حرصت على توافر الكود خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل (القطار الكهربائي الخفيف LRT، خطوط شبكة مترو الأنفاق الجديدة الخط الثالث / الرابع / السادس، وخطي المونوريل شرق وغرب النيل، ومسار خط الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، شبكة القطار الكهربائي السريع داخل القطار – المحطات).

وقالت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الخميس، إنه منذ توقيعها على بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 1/2/2022 لتطبيق كود الإتاحة رقم (٦٠١) ومتطلباته طبقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وأضافت أن كود الإتاحة متوفر في 15 محطة سكة حديد، وهم (رمسيس / الجيزة / سيدي جابر / مصر بالإسكندرية / المنصورة / أسوان / قنا / الأقصر / المنيا / أسيوط / بنها / طنطا / سوهاج / بورسعيد / دمنهور).

وأوضحت الوزارة أنه جاري تنفيذ مخطط زمني خلال 3 سنوات بالخطين الأول الثاني لمترو الأنفاق لتيسير عملية التنقل للأشخاص ذوي الهمم، على أن يتم تنفيذ باقي المحطات خلال مراحل متتالية، مع أسبقية التنفيذ طبقا لأولويات استخدامات ذوي الهمم بالمحافظات.

وفي مترو الأنفاق، أشارت الوزارة إلى إدخال كود الإتاحة لعدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق، مثل سراي القبة وحليمة الزيتون من خلال تركيب البلاط النافر لخدمة ذوي الهمم البصرية، وإنشاء حمامات مجهزة ومصممة لخدمة ذوي الهمم، وتخصيص شبابيك تذاكر كراسي مخصصة لذوي الهمم بالمحطات.

وتابعت أنه في الخط الثالث للمترو، تم تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم وصولا إلى بوابات الدخول والخروج، وكذلك تجهيز المسار المخصص لأصحاب الهمم داخل المحطات، علاوة على دورات المياه والمصاعد المخصصة لذوي الهمم المحطات، منوهة إلى تجهيز أماكن مخصصة لأصحاب الهمم داخل القطار الكهربائي الخفيف وكذلك مسارات مخصصة لهم داخل المحطات.

وفيما يتعلق بمجال السكك الحديدية، قالت وزارة النقل إنه تم توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم وعربات جولف وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم كخدمة مجانية، وذلك في محطات (رمسيس، محطة قطارات صعيد مصر / الجيزة).

وأضافت أنه تم توفير بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم، ورامبات كوسيلة للنزول والصعود من وإلى القطار، فضلا عن تجهيز دورات المياه بقطار تالجو لخدمة ذوي الهمم، معل عن تنفيذ كود الإتاحة بالمحطات (محطة قطارات صعيد مصر - عدلي منصور - بدر)، بجانب توفير الكود في بعض المحطات التابعة لمبادرة حياة كريمة.

وأكدت وزارة النقل تطبيق مجموعة من التخفيضات على التذاكر بوسائل النقل المختلفة، حيث يتم الحجز بخطوط السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها.

وذكرت أنه يتم إصدار اشتراكات لأصحاب الهمم في مترو الأنفاق طبقا لعدد المناطق (منطقة - منطقتين - ثلاث وأربع مناطق - خمس وستة مناطق)، وكذلك توفير تذاكر لذوي الإعاقة لخطوط المترو، لافتة إلى أنه يتم صرف تذاكر بالسكة الحديد بتخفيضات محددة لذوي الهمم على قطارات (النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر)، مع إمكانية إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض، حيث تم تخصيص 4 مقاعد لذوي الهمم بجميع القطارات.

وفي مجال النقل البري، أضافت أنه يتم تخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم، ورامبات للصعود والنزول في أتوبيسات شركة اكتا التابعة للوزارة، والتي تعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوهت الوزارة إلى أن ذلك يأتي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع بحيث تكون من أولويات الدولة التي تستهدف الإرتقاء بحياة المواطنين بوجه عام، والقادرون باختلاف بشكل خاص.