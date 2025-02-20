سلاف فواخرجي تنشر بوستر مسلسلها الرمضاني «ليالي روكسي»

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نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، أول بوستر دعائي لمسلسلها الجديد "ليالي روكسي" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وكتبت سلاف منشورا عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وقالت فيه "مسلسل ليالي روكسي في شهر رمضان المبارك.. قصة صناعة أول فيلم سوري".

وقد غلب البوستر أجواء عشرينيات القرن الماضي، وارتدى الأبطال أزياء تلك الحقبة الزمنية.

المسلسل يشهد عودة التعاون بين نجمي سوريا المعروفين دريد لحام ومنى واصف بـ ٤٥ عاما، كما يشارك في بطولته سلاف فواخرجي وأيمن زيدان ووفاء موصللي وشادي الصفدي وإخراج محمد عبد العزيز.

تدور قصة المسلسل حول بداية صناعة أول فيلم سينمائي سوري عام ١٩٢٨ والصعوبات التي أحاطت خروجه إلى النور.