نقلت «العربية الحدث» عن وسائل إعلام عبرية، وقوع سلسلة انفجارات في محطة حافلات بمدينة «بات يام» القريبة من تل أبيب، حيث انفجرت حافلتان خاويتان على الأقل في مرآب للسيارات.

وأفادت أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك يجري تحقيقا مكثفًا في الحادث، بينما ترجح الشرطة الإسرائيلية، أن الانفجار كان محاولة لتنفيذ هجوم، وقد يكون جزءًا من عملية مزدوجة تستهدف محطة الحافلات.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن اشتباه بوقوع عمل إرهابي في عدة مواقع بالمدينة، مشيرة إلى أن فرق المتفجرات تقوم بفحص مواقع إضافية في «بات يام» كما تستمر عملية البحث عن مشتبه به في الحادث.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت حركة القطارات الخفيفة والحافلات في المنطقة لحين فحصها، في ظل تزايد الشكوك بأن الحادث قد يكون ذا خلفية قومية.

كما أفادت مصادر «العربية الحدث» بوقوع انفجار في حافلة ثالثة في بات يام، والعثور على عبوات ناسفة في موقع التفجيرات.

وأشارت المصادر إلى زرع 5 عبوات في 5 حافلات فارغة من الركاب في مدينتي بات يام وحولون في تل أبيب، لافتة أن اثنين منهما لم تنفجرا.