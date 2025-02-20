الشناوي: مواجهة ميسي شيء كبير

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، أهمية المباراة الأولى للفريق في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، بمشاركة 32 ناديًا، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو المقبيلن.

الأهلي يواجه إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية في شكله الجديد، بمشاركة 32 ناديًا، يوم 15 يونيو المقبل.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة «DAZN» الناقل للبطولة: «المشاركة أمام النجوم الكبار رائعة، لعبت من قبل ضد كريستيانو ورونالدو ولويس سواريز».

وأضاف حارس مرمى الأهلي: «اللعب أمام ميسي شيء كبير فهو أفضل لاعب في العالم لأكثر من مرة».

وأتم قائد النادي الأهلي: «المباراة ضد إنتر ميامي ستكون كبيرة بالتأكيد».

يخوض الأهلي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي، على ملعب هارد روك في ميامي، في الرابعة من فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، ثم يواجه بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو 2025، على ملعب ميت لايف في نيويورك، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم24 يونيو، على ملعب ميت لايف في نيويورك، الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة.