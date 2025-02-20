نائب وزير النقل يبحث مع وزيري النقل المغربي والأشغال الكويتي تدعيم التعاون بمختلف المجالات

شارك نائب وزير النقل للنقل البري، اللواء ماجد عبد الحميد، في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية بالمغرب الشقيق، بتكليف من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير.

كما عقد نائب وزير النقل عدد من اللقاءات مع مجموعة من الوزراء المشاركين في المؤتمر، وذلك في إطار بحث تدعيم التعاون بين وزارة النقل وعدد من وزارات النقل في الدول العربية.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم الخميس، إن أولى تلك اللقاء كانت مع وزير النقل واللوجيستيك المغربي، عبد الصمد قيوح، حيث تم مناقشة التعاون في مجالات النقل الطرقي والسككي والبحري، وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة في مختلف مجالات النقل.

وأكد نائب وزير النقل، ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين مصر والمغرب في عدد من المجالات، كما تم التشديد على ضرورة الزيارات واللقاء بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال النقل، ولاسيما في قطاعات النقل السككي والبحري والطرق والكباري.

كما التقى نائب وزير النقل على هامش مشاركته في المؤتمر الوزراي بوزيري الأشغال العامة بالكويت، نورة محمد المشعان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وتم التأكيد علي أهمية تفعيل اتفاقيات النقل البري، وضرورة تشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الاتفاقيات.

وتباحث نائب وزير النقل مع الوزيرة الكويتية أهمية مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل المختلفة في المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاعات النقل، سواء في مجال إنشاء الطرق وأعمال الصيانة الخاصة بها، خاصة مع وجود شركات مصرية متخصصة لأعمال صيانة الطرق وفق أحدث المواصفات العالمية مثل الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

وأشار نائب الوزير إلى ضرورة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء وصيانة خطوط السكك الحديدية (ديزل/كهرباء) في مشروعات السكك الحديدية المختلفة، ومنها مشروعات الربط السكك مع عدد من الدول العربية.

وأكد الطرفان في ختام الاجتماع على ضرورة تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، لبحث تفعيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق بالكويت، وزيارتهم للمشروعات العملاقة التي نفذتها تلك الشركات، والإطلاع على ما نفذته من مشروعات في عدد من الدول العربية والإفريقية.

كما شارك نائب وزير النقل للنقل البري خلال فعاليات المؤتمر في ندوه بعنوان "التحديات وفرص النقل والسلامة على الطرق في أفريقيا"، وذلك كمتحدث رئيسي، وشهدت الندوة مشاركة وزراء النقل في الكاميرون وتنزانيا و أوغندا وجنوب السودان وكينيا والرأس الأخضر.

واستعرض نائب وزير النقل المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية وتجربتها الناجحة في تطوير قطاع النقل في مصر من خلال مشروعات كبيرة في مجالات الطرق والكباري والنقل السككي والجر الكهربائي (مترو الأنفاق و المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع) و الأوتوبيس الترددي، وتأثير هذه المشروعات على زيادة معدلات السلامة والأمان بوسائل النقل المختلفة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي.