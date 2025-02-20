أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلف وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بقيادة المفاوضات المتعلقة بوقف النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، موضحا أنه من المتوقع أن يلتقي في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لبدء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتركز محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق على إنهاء الحرب في غزة، وبالتالي، فهي ذات طبيعة سياسية استراتيجية، بحسب "واللا"، مضيفا أنه بتعيين نتنياهو لديرمر لقيادة تلك المحادثات، فإنه ينحي بذلك رئيس الموساد ديفيد برنياع، الذي ترأس وفد المفاوضات خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.

ومن المتوقع أن يتحدث ويتكون هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

ولم يرد مكتب ديرمر على طلبات "واللا" للتعليق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تسلم جثامين أربعة محتجزين يفترض أن بينها الطفلان أرييل وكفير بيباس ووالدتهما شيري.

وقبل أن يؤكد جيش الاحتلال دخول قافلة تحمل جثامين المحتجزين من قطاع غزة إلى إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو: "تسلّمت نعوش أربعة رهائن سقطوا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت إذاعة الجيش إن الأسرى الأربعة الذين تم تسليم جثثهم اليوم كانوا محتجزين في منطقة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عملت قوات الجيش لفترة 4 أشهر.

وبرزت تساؤلات في الإعلام العبري عن سبب مقتل هؤلاء الإسرائيليين الأربعة، الذين تؤكد فصائل فلسطينية أنهم أُسروا أحياء وقتلوا في قصف إسرائيلي متعمد على أماكن احتجازهم بغزة.

وتعد هذه أول مرة تسلم فيها حركة حماس جثث أسرى إسرائيليين، في إطار الاتفاق الساري بين الحركة وتل أبيب منذ 19 يناير الماضي.